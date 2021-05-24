ФСБ раскрыла схему легализации незаконных мигрантов в Крыму

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

ФСБ выявила и пресекла преступную схему по легализации иностранных граждан в Крыму.

Сотрудники крымских санаториев изготавливали фиктивные приглашения на прохождение лечения. Благодаря этим подложным документам иностранные граждане въезжали в РФ в период антикоронавирусных ограничений. Сведения, документы и контакты иностранцев в санатории предоставляли третьи лица, уточнили в ФСБ.

"Следственным отделом УФСБ в отношении должностных лиц санаториев возбуждено пять уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции с использованием служебного положения")", – приводит РИА Новости заявление пресс-службы.

Также заведено пять уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, пунктом "в" части 2 статьи 322.1 УК РФ ("Пособничество в организации незаконного въезда в РФ иностранных граждан"). За это правонарушение предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники российской пограничной службы пресекли работу частной клиники в аэропорту Шереметьево, изготавливавшей поддельные справки для въезда иностранцев в Россию. У руководителя организации изъяли более 100 подложных документов.