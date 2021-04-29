СК завершил расследование дела о фиктивной регистрации мигрантов в зданиях РАН

17:05
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следственный комитет (СК) завершил расследование уголовного дела об организации незаконной регистрации мигрантов в жилых зданиях Российской академии наук (РАН), где были фиктивно прописаны более тысячи иностранных граждан. Об этом сообщается на сайте столичного главка СК.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников организованной группы в возрасте от 27 до 37 лет, а также бывшего сотрудника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Гагаринскому району города Москвы. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции, совершенная организованной группой"), статьей 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ"), частью 1 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребления должностными полномочиями")", – рассказала представитель главка Юлия Иванова, чьи слова приводятся в сообщении.
По данным ведомства, незаконную регистрацию организовал сотрудник отдела по вопросам миграции МВД по Гагаринскому району. Он действовал с пятью соучастниками с 2019 года по февраль 2020 года, внося данные иностранцев в информационные базы полиции. Иванова пояснила, что материалы уголовного дела уже направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и подготовки к передаче в судебные органы.
"Противоправные действия фигурантов выявлены и пресечены в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета, а также сотрудников ФСБ России и МВД России. В жилищах и местах нахождения мобильных офисов проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты подложные печати и штампы Федеральной пограничной службы России, а также информационные базы с указанием данных иностранных граждан, поставленных незаконно на миграционный учет", – заявила Иванова.
По ее словам, все фигуранты уголовного дела дали признательные показания под тяжестью имеющихся у следствия доказательств.
Ранее суд отправил в колонию участника банды, помогавшей мигрантам незаконно проживать в столице. В общей сложности в московской квартире за год прописали почти 170 тысяч человек.
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