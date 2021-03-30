Мужчина прописал в столичной квартире 167 тыс человек

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Суд отправил в колонию участника банды, помогавшей мигрантам незаконно проживать в столице. В общей сложности в московской квартире за год прописали почти 170 тысяч человек, говорится на сайте прокуратуры города.

"Люблинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 25-летнего жителя столицы Андрея Ермалаева. Он осужден за совершение преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, то есть организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, организованной группой), ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ)", – уточнили в ведомстве.

В ходе следственных действий доказано, что Ермалаев с соучастниками передавали в ГУ МВД России в электронной форме заведомо ложные сведения о месте пребывания иностранных граждан. Делалось это с целью миграционного учета и получения денег.

В результате незаконной деятельности при участии Ермалаева с сентября 2018 года по ноябрь 2019 года фиктивно поставлено на учет по месту пребывания более 160 тысяч иностранных граждан.

Суд приговорил Ермалаева к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Помимо того, ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей в доход государства.

Ранее суд приговорил мужчину к трем годам колонии за незаконную постановку на учет мигрантов. Александр Андреев вместе с сообщником создали организованную группу, участники которой передавали в полицию ложную информацию о месте пребывания иностранцев.