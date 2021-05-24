СК начал проверку после смерти гида во время восхождения на Эльбрус

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Следственный комитет начал проверку после смерти гида во время восхождения на Эльбрус. Об этом сообщается на сайте управления СК по Кабардино-Балкарии.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 мая. Гид альпинистской группы скончался в районе перевала Хотю тау на высоте 3 500 метров во время совершения кольца вокруг горы. Предположительно, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.

"Согласно материалам проверки, группа из четырех человек осуществляла восхождение на гору. Один из участников группы почувствовал недомогание. Его состояние стремительно ухудшалось. К моменту прибытия спасателей он скончался. Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинского исследования", – говорится в сообщении.

Отмечается, что группа из Пятигорска перед восхождением была зарегистрирована в МЧС.

Ранее тела двух человек, которые потерялись при восхождении на Эльбрус, нашли спасатели. Также была обнаружена палатка, в которой альпинисты планировали скрыться от непогоды.