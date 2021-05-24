СК начал проверку после смерти гида во время восхождения на Эльбрус

10:41
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет начал проверку после смерти гида во время восхождения на Эльбрус. Об этом сообщается на сайте управления СК по Кабардино-Балкарии.
Инцидент произошел в воскресенье, 23 мая. Гид альпинистской группы скончался в районе перевала Хотю тау на высоте 3 500 метров во время совершения кольца вокруг горы. Предположительно, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.
"Согласно материалам проверки, группа из четырех человек осуществляла восхождение на гору. Один из участников группы почувствовал недомогание. Его состояние стремительно ухудшалось. К моменту прибытия спасателей он скончался. Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинского исследования", – говорится в сообщении.
Отмечается, что группа из Пятигорска перед восхождением была зарегистрирована в МЧС.
Ранее тела двух человек, которые потерялись при восхождении на Эльбрус, нашли спасатели. Также была обнаружена палатка, в которой альпинисты планировали скрыться от непогоды.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: