В США парикмахер отстригла 11-летней девочке косы за опоздание

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В США парикмахер отстригла 11-летней девочке косы, так как ее мать отказалась платить за опоздание на стрижку. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в парикмахерской Draft Picks в Батон-Руже, штат Луизиана. По информации журналистов, в правилах салона прописано, что за 10-минутное опоздание человек должен заплатить штраф в размере 25 долларов. Однако мать девочки отказалась это делать, пояснив, что они успели прийти в допустимый льготный период.

Однако специалист взяла ножницы и стала отрезать косы школьницы. Мать пыталась защитить собственную дочь, однако из-за этого она получила порез руки. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, поэтому через некоторое время запись распространилась в соцсетях.

Бабушка девочки высказала свое негодование по поводу произошедшего. По ее словам, есть цивилизованные способы решения подобных ситуаций, поэтому никто не имеет права "вершить самосуд". Она также рассказала, что услуги были оплачены заранее, но парикмахер сперва отменила запись, а после отрезала школьнице косы.

Собственник Draft Picks сообщил, что специалист, которая отрезала девочке волосы, уже уволена. Он также принес свои извинения девочке и ее родным, указав, что подобные действия не соответствуют стандартам и ценностям их салона. Владелец парикмахерской отметил, что безопасность и комфорт клиентов находится в приоритете у заведения.

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