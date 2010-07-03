В Петербурге автобус угодил в провал после прорыва теплотрассы

Фото: vk.com/Церковь Свидетелей Конституции

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга прорвало теплотрассу. В образовавшийся провал на проезжей части попал пассажирский автобус, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел на улице Дмитриева. Сейчас движение транспорта на месте ЧП перекрыто. Из автобуса эвакуировали 19 человек.

По предварительным данным, пострадавших нет.

