Руководство отдела УВД на метрополитене заподозрили в получении взяток

В отношении руководства 2-го отдела УВД на столичном метрополитене возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки и поборах с подчиненных. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным следствия, в 2017 году четыре сотрудницы 2-го отдела УВД на метрополитене несколько месяцев числились направленными на обучение в одно из столичных депо.
"На самом деле сотрудницы занятия не посещали и на службу не выходили, при этом на их карты поступали заработные платы в полном объеме. Таким образом, было похищено более 1 миллиона рублей", – сказал собеседник агентства.
Кроме того, лица из числа руководства отдела брали у подчиненных взятки за заполнение графиков, табелей учета работы и постовых ведомостей. Фактически они не выполняли свои служебные обязанности и не появлялись на работе.
Помимо этого, руководители отдела брали у подчиненных взятки за общее покровительство по работе.
Начальник 2-го отдела УВД на метрополитене Александр Молоканов и командир роты того же отдела Роман Рожнов находятся под домашним арестом.
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