МЧС России опубликовало новые кадры разбора завалов в "Крокус Сити Холле", где произошел теракт.

"Ночью с южной стороны здания работала тяжелая техника – проводили демонтаж фасада и формировали технологическое отверстие, через которое планируется доставить 100-тонный кран. С его помощью спасатели уберут крупногобаритные фрагменты обрушившейся кровли", – говорится в телеграм-канале МЧС.

В ведомстве добавили, что специалисты отряда "Центроспас" и центра "Лидер" разобрали и вынесли свыше 250 кубометров конструкций. На территории работают специализированные робототехнические комплексы, кинологические расчеты и психологи.

Второй день разбора завалов начался утром 24 марта. Все находящиеся на месте ЧП соблюдают меры безопасности. Территорию обследуют кинологи и сотрудники Росгвардии.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла вечером 22 марта. Террористы проникли в здание концертного зала и начали стрелять по посетителям. После этого они покинули место преступления, их удалось задержать.

В результате погибли 133 человека. По последним данным МЧС по Подмосковью, пострадали 152 гражданина.

Было возбуждено уголовное дело о теракте. ФСБ задержала 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно причастных к стрельбе. Четверо подозреваемых находятся в Москве в СК на допросе.

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