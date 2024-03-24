Землетрясение магнитудой 5,7 произошло возле побережья Индонезии

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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в море Саву около побережья Индонезии. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр толчков находился в 85 километрах от города Энде, в котором проживают порядка 77,2 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров.

На момент публикации о каких-либо разрушениях или возможных пострадавших при землетрясении не сообщалось. Угроза цунами также не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в восточной части Японии, недалеко от Токио. Подземные толчки ощущались в префектурах Ибараки, Сайтама, Тиба и Токио, на мобильных телефонах жителей регионов сработала экстренная система оповещения.

До этого подземные толчки магнитудой 5,8 были отмечены на северо-востоке Японии. Так, эпицентр наблюдался у побережья японской префектуры Фукусима, а очаг толчков залегал на глубине 50 километров.

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