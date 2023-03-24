Россияне не пострадали в результате пожара в отеле на востоке Стамбула – генконсульство

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Россиян нет среди пострадавших во время пожара в отеле на востоке Стамбула. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генеральное консульство РФ.

"По предварительным данным, полученным от турецких чрезвычайных служб и органов правопорядка, российских граждан среди пострадавших нет. Обращения в Генеральное консульство по указанному случаю не поступали", – отметили в дипмиссии.

В ведомстве также добавили, что продолжают держать связь с турецкими органами.

Ранее стало известно о пожаре, который вспыхнул в отеле на востоке Стамбула. Выяснилось, что в результате происшествия погибли два человека, пострадали еще двое.

Возгорание произошло в семиэтажном здании в районе Пендик 24 марта около 07:45 (время совпадает с московским).

Специалисты стараются определить, что стало причиной возгорания.



Два человека погибли и два пострадали при пожаре в отеле Стамбула

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