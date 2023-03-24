Площадь пожара под Екатеринбургом выросла до 4 тыс квадратных метров

Фото: телеграм-канал "МЧС СВЕРДЛОВСК"

Площадь пожара в научно-производственном комплексе в Свердловской области увеличилась до четырех тысяч квадратных метров, сообщается в телеграм-канале регионального МЧС.

Уточняется, что на месте происшествия будет развернут оперштаб для координации действий сил и средств пожарной охраны.

Огонь вспыхнул в здании научно-производственного холдинга "ВМП" на улице Клубной в городе Арамиле. Ранее площадь пожара составляла три тысячи квадратных метров.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно смогли эвакуироваться 110 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

В настоящее время огонь ликвидируют 49 специалистов и 16 единиц техники, сохраняется угроза перехода пламени на склад с горючими жидкостями.



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