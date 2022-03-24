Утечка на теплосети произошла на востоке Москвы

Трубу с горячей водой прорвало на востоке Москвы

Утечка на теплосети произошла на востоке столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на префектуру Восточного административного округа Москвы.

Там заявили, что поврежденный участок уже локализован.

ЧП произошло на улице Молдагуловой у дома 15, корпуса 1. На месте находится ремонтная бригада, организованы резервные схемы для обеспечения бесперебойного теплоснабжения.

В феврале специалисты устранили прорыв трубы с горячей водой в Рязанском переулке в столице. Авария произошла 15 февраля.

В результате движение на улице было полностью перекрыто. Решался вопрос о перемещении припаркованных машин, чтобы исключить помехи для работы городских служб.

