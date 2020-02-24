Поместье Джорджа Клуни затопило после урагана

Фото: Zuma/TASS/Armando Gallo

Поместье американского актера Джорджа Клуни оказалось затоплено. Об этом пишет Daily Mail.

Известно, что поместье Клуни находится в графстве Беркшир в Великобритании. Там из-за прошедшего урагана "Дэнис" из берегов вышла река Темза. В результате на территории участка оказались подтоплены газон, теннисный корт, а также летняя веранда. Особняк, построенный в 17-м веке, не пострадал.

Это уже не первый случай, когда поместье Клуни страдает от наводнения. В 2016 году от удара стихии на участке оказался затоплен сад.

По данным издания, поместье Клуни на сегодняшний день оценивается в 12 миллионов фунтов стерлингов. При этом актер приобрел данный участок в 2014 году за 7,5 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что Джордж Клуни попал в ДТП на скутере в Италии. Инцидент произошел с актером по пути на съемочную площадку.