Роберт Паттинсон назван самым красивым в мире мужчиной

Роберт Паттинсон назван самым красивым мужчиной в мире

Назван самый красивый мужчина на свете. Им стал звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон.

Рейтинг составляли не по результатам опроса, а по математической формуле. Лицо британского актера сочли идеальным, опираясь на принцип золотого сечения. Исследование показало, что черты лица Паттинсона на 92% близки к идеальным.

На втором месте – Генри Кавилл. Недалеко ушел и Брэдли Купер. Топ-5 замкнули Брэд Питт и Джордж Клуни.

Самую красивую женщину в мире тоже выбрали еще осенью. Ей стала Белла Хадид. Пропорции девушки на 94,35 процента близки к совершенству.