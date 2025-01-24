13 человек остаются в больнице после обстрела херсонского села Бехтеры

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После обстрела херсонского села Бехтеры со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в больнице остаются 13 человек, в том числе 3 ребенка. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, сообщает ТАСС.

По его словам, один ребенок и двое взрослых находятся под наблюдением медиков в состоянии средней тяжести.

Обстрел по школе в Бехтерах Голопристанского округа Херсонской области ВСУ совершили утром 20 января. Местные власти уточнили, что удар был нанесен кассетными боеприпасами.

В результате обстрела пострадали 25 человек. Кроме того, двое из числа пострадавших погибли.

По факту обстрела села возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают конкретных лиц из числа представителей ВСУ, причастных к совершению преступления.