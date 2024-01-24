Четвертый украинский БПЛА уничтожили над Брянской областью

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Четвертый беспилотный летательный аппарат ВСУ ликвидировали российские силы ПВО над Брянской областью. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории РФ", – сказано в сообщении ведомства.

Первые три дрона уничтожили примерно в 21:30 (по московскому времени) 24 января, а через 30 минут – еще один.

Ранее дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью 20 января. Попытка террористической атаки Украины была пресечена около 06:30 по московскому времени.



Стало известно о предотвращении Росгвардией и ФСБ терактов в Брянской и Калужской областях