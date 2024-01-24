Машинист погиб при столкновении поезда с грузовиком в Чехии

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Машинист пассажирского поезда погиб после столкновения с фурой в районе села Долни-Лутыни у города Карвина на северо-востоке Чехии. Об этом сообщила дирекция компании "Чешские железные дороги" в соцсети Х (бывшей Twitter).

По данным компании, перед аварией большегруз перекрыл поезду путь на железнодорожном переезде. Предварительно, пострадали 15 пассажиров поезда. На участке железной дороги, где произошло ДТП, движение остановлено на весь день.

Ранее поезд и грузовик столкнулись на перегоне Лена – Янталь в Иркутской области. Водитель фуры выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Пострадавших не оказалось.

До этого в Ульяновской области произошло столкновение пассажирского поезда Пермь – Адлер со стоящим маневровым тепловозом. За медицинской помощью обратились 25 пассажиров, среди которых был один несовершеннолетний.

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