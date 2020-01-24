Мужчина с четырьмя детьми жил в аварийном доме в Чите

Фото: телеграм-канал Mash

Следователи начали проверку после обнаружения в аварийном доме в Чите семьи с четырьмя детьми. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о мужчине, который с четырьмя детьми в возрасте от 3 до 11 лет жил в аварийном доме. В здании не было отопления и элементарных бытовых условий, отсутствовали средства гигиены и продукты питания. Семья обогревалась открытым огнем.

В настоящее время семье предоставили временное жилье. Жители Читы собрали для них одежду и еду. В ситуации разбирается уполномоченный по правам ребенка в Забайкальском крае.

"Следственными органами будут инициированы мероприятия по реабилитации несовершеннолетних: оказанию психологической, медицинской, материальной помощи", – подчеркнули в СК.

Ранее прокуратура начала проверку по факту госпитализации 10-летнего школьника якобы с признаками алкогольного отравления в Саратове. Мальчик находится в отделении интенсивной терапии.

