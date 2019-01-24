Организовавший засаду клиентам таксист дал признательные показания

Фото: скриншот телеграм-канала Силовики

Водитель, задержанный полицией за разбойное нападение на пассажиров, дал признательные показания. Он сообщил, что сам ни на кого не нападал, а только отвез людей к месту, где их поджидали его друзья, которые, по его словам, и совершили преступление.

"Я сказал своим ребятам, куда я их повезу. Я написал им в общем чате", – сказал задержанный.

Еще один задержанный, который подозревается в совершении нападения, сообщил, что они ждали пассажиров в условленном месте.

"Мы их встретили, дали по голове, забрали телефон, 10 тысяч и электронную сигарету" – сказал он.

Ранее 43-летний менеджер крупной компании обратился в полицию с заявлением о грабеже. Мужчина рассказал, что при выходе из такси на него и еще одного пассажира напали двое неизвестных. Они избили пострадавших, отобрали кошельки и мобильные телефоны, после чего скрылись.

После случившегося представители сервиса "Яндекс.Такси" заявили, что "шокированы произошедшим". Как уточнили представители сервиса, задержанный полицией, работал в одном из партнерских таксопарков. Также в "Яндекс.Такси" пообещали предоставить следователям данные по делу об ограблении.