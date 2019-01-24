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16:56

Пропавшая из Исторического музея икона оценивается в 4 млн рублей

происшествия

16:56

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Страховая стоимость иконы XVI века "Богоматерь Смоленская Шуйская", пропавшей из Государственного исторического музея, составляет четыре миллиона рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГИМ.

"Сама икона бесценна и является национальным достоянием", – уточнили сотрудники музея.

О пропаже старинной иконы из фондохранилища стало известно 24 января, когда информацию начали проверять полицейские.

А в самом музее иконы хватились еще в декабре прошлого года. Перед подготовкой к плановой выставке ее не нашли в фонде древнерусской живописи. Вскоре в учреждении было назначено служебное расследование.

Администрация ГИМ уведомила о случившемся учредителя в лице министерства культуры РФ и написала заявление об исчезновении реликвии. Официально заявить о том, что икона находится вне стен музея, сотрудники смогут только после проверки фонда, насчитывающего около 30 тысяч экспонатов.

В Государственном историческом музее потеряли список древней иконы

происшествия

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