Пропавшая из Исторического музея икона оценивается в 4 млн рублей

Страховая стоимость иконы XVI века "Богоматерь Смоленская Шуйская", пропавшей из Государственного исторического музея, составляет четыре миллиона рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГИМ.
"Сама икона бесценна и является национальным достоянием", – уточнили сотрудники музея.
О пропаже старинной иконы из фондохранилища стало известно 24 января, когда информацию начали проверять полицейские.
А в самом музее иконы хватились еще в декабре прошлого года. Перед подготовкой к плановой выставке ее не нашли в фонде древнерусской живописи. Вскоре в учреждении было назначено служебное расследование.
Администрация ГИМ уведомила о случившемся учредителя в лице министерства культуры РФ и написала заявление об исчезновении реликвии. Официально заявить о том, что икона находится вне стен музея, сотрудники смогут только после проверки фонда, насчитывающего около 30 тысяч экспонатов.
В Государственном историческом музее потеряли список древней иконы
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.