Исторический музей проверит фонд после пропажи иконы XVI века

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Проверка фонда древнерусской живописи Государственного исторического музея начата после пропажи иконы "Богоматерь Смоленская Шуйская" XVI века. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГИМ.

В августе прошлого года икону вернули в фонд из Мурманского художественного музея. В начале декабря ее собирались подготовить к плановой выставке, однако хранитель не выдал икону для экспонирования.

"Назначено служебное расследование и сверка коллекции хранителя, в ходе которой икона не была обнаружена. Следуя предписаниям инструкции по учету и хранению фондов, администрация Исторического музея поставила в известность учредителя в лице Минкультуры", – уточнили в пресс-службе.



Богоматерь «Шуйская» со св. Троицей и избранными святыми на полях. Середина-конец XVI в.

Музей также подал заявление в полицию. О том, что икона не найдена, учреждение сможет заявить только после полной сверки фонда древнерусской живописи, где хранится около 30 тысяч экспонатов.

Ранее стало известно, что полицейские проверяют информацию об исчезновении старинной иконы. Сейчас изучаются записи с камер и выясняются обстоятельства случившегося.