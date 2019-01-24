Старинная икона пропала из Исторического музея

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Столичная полиция проверяет данные об исчезновении экспоната из Государственного исторического музея, передает Агентство "Москва".

23 января полицейским сообщили, что в фондохранилище музея обнаружена пропажа старинной иконы. Сотрудники МВД выясняют обстоятельства случившегося, они изучают записи с камер видеонаблюдения в музее.

В конце 2018 года стало известно о пропаже картины Левитана "Последний снег". Москвич рассказал полиции, что заключил договор с мужчиной, передал ему картину и в назначенные договором сроки не получил ее назад. По факту произошедшего организовали проверку.