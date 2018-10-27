Полиция начала проверку сообщений о пропаже картины Левитана

Полиция начала проверку после заявления о пропаже картины Левитана "Последний снег". Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.

В четверг, 25 октября, в полицию с заявлением обратился житель Москвы. Он сообщил, что заключил договор с мужчиной, передал ему некую картину и в назначенные договором сроки картину назад не получил.

"Сейчас проводится проверка, будет принято процессуальное решение", – сказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Ранее сообщалось, что у житель столицы некоторое время назад передал знакомому картину для ее последующей реализации в определенные сроки. В результате условия договоренности не были соблюдены, из-за чего заявитель может понести значительный материальный ущерб.

Похожий случай произошел в 2017 году с жительницей столицы. Знакомый украл у 55-летней москвички три картины известных российских художников. По словам потерпевшей, знакомый забрал их под предлогом продажи и до сих пор не вернул деньги. Среди картин было полотно Василия Поленова "Дорога в Имоченцах", которая по примерным оценкам стоит более 3 миллионов рублей. Также мужчина похитил крымский пейзаж Владимира Орловского и "Осень. Сокольники" Павла Соколова.