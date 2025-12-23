Форма поиска по сайту

23 декабря, 10:14

Происшествия

Организаторы нелегальной миграции задержаны в 5 регионах России

Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

Организаторы нелегальной миграции задержаны в пяти российских регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации ведомства, с 2024 года злоумышленники легализовали более 2 тысяч граждан из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. За это они получили не менее 500 миллионов рублей.

В Ростовской, Новгородской, Ленинградской и Ивановской областях, а также в Пермском крае правоохранители провели 65 обысков и осмотров, допросили свыше 100 человек. В настоящее время организатор и 20 активных участников преступной группы заключены под стражу, уточнили в ФСБ.

Ранее силовики раскрыли канал организации нелегальной миграции в РФ путем оформления фиктивных трудовых договоров для иностранных граждан. Участниками преступной группировки оказались 12 человек. Они помогли незаконно легализоваться 53 197 иностранцам.

По факту незаконной миграции возбуждено уголовное дело. Фигурантам предъявлены обвинения, они отправлены под стражу.

С миграционного учета за отсутствие геоданных в "Амине" сняты 139 тыс человек

