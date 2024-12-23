Уголовное дело заведено из-за гибели людей при взрыве в Абакане

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Возбуждено уголовное дело из-за гибели людей при нарушении правил безопасности при ведении работ на Абаканском опытно-механическом заводе, пишет пресс-служба управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Взрыв произошел 23 декабря во время сварки резервуара для воды. Работы производились фирмой "Корпорация Лесмаш" в арендованном помещении предприятия. В результате, по предварительным данным, двое сотрудников фирмы погибли, еще четверо ранены и находятся в тяжелом состоянии, им уже оказывается медпомощь.

По версии властей республики, трагедия случилась из-за нарушения техники безопасности, однако точные причины установит следствие. Прокуратура республики уже инициировала проверку. Правительство Хакасии пообещало оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

