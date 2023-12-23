Число пострадавших детей при обрушении горки в Хакасии увеличилось до 8

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Число пострадавших детей в результате обрушения горки в Усть-Абакане в Хакасии выросло до восьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Усть-Абаканского района Елену Егорову.

"Два человека в больнице находятся: открытый перелом голени у девочки 12 лет и еще один ребенок с переломом позвоночника. <…> Остальные шесть человек отвезли в Черногорскую больницу – ушибы, растяжения", – уточнила она.

Региональное управление Следственного комитета РФ организовало проверку по факту инцидента. Ведомство отметило, что горку не ввели в эксплуатацию, однако вокруг нее не стояли специальные ограждения. По данным прокуратуры региона, частично обрушилась посадочная платформа.

Ранее на северо-западе Москвы восьмилетний мальчик врезался в дерево, когда катался на тюбинге. В результате происшествия ребенок скончался. Трагедия произошла в парке Покровское-Стрешнево на необорудованном склоне.

До этого подросток утонул в пруду на юго-востоке столицы. Выяснилось, что 14-летний мальчик вышел на лед водоема на улице Привольная, провалился под лед, ушел под воду и не смог самостоятельно выбраться. Он умер на месте происшествия.

Ребенок погиб в парке "Покровское-Стрешнево", катаясь с горки