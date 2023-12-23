Несколько машин столкнулись на 1-м Сетуньском проезде в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Несколько машин столкнулись на 1-м Сетуньском проезде на западе Москвы, движение в сторону центра затруднено. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

Сообщается, что на 1-м Сетуньском проезде (в районе дома 10 строения 1) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону центра затруднено. В ведомстве призвали выбирать пути объезда.

Ранее в Дептрансе сообщали, что на Новорижском шоссе в Москве столкнулись в результате нескольких ДТП. Два человека пострадали.