Украинец проник на территорию дома Поклонской в Крыму

11:14
По словам Поклонской, в момент происшествия она вместе с дочерью находилась в доме.
"Вы думаете, это сдача ГТО? На самом деле это незваный гость из Украины пробирается ко мне домой в Крыму. <...> Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребенком в доме", – написала Поклонская.
Она отметила, что крымские правоохранители не увидели состава преступления в происшествии. В настоящее время нарушителя отправили обратно на Украину.
Ранее сообщалось, что суд в Киеве удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании посла России в Кабо-Верде и экс-прокурора Крыма в составе Украины Натальи Поклонской по делу о государственной измене.
Поклонская показала видео с мужчиной, который пытался пробраться к ней в дом
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