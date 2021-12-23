Украинец проник на территорию дома Поклонской в Крыму

Видео: телеграм-канал Натальи Поклонской

Гражданин Украины проник на территорию дома посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской в Крыму. Об этом дипломат написала на своей странице в социальной сети " ВКонтакте ".

По словам Поклонской, в момент происшествия она вместе с дочерью находилась в доме.

"Вы думаете, это сдача ГТО? На самом деле это незваный гость из Украины пробирается ко мне домой в Крыму. <...> Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребенком в доме", – написала Поклонская.

Она отметила, что крымские правоохранители не увидели состава преступления в происшествии. В настоящее время нарушителя отправили обратно на Украину.

Ранее сообщалось, что суд в Киеве удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании посла России в Кабо-Верде и экс-прокурора Крыма в составе Украины Натальи Поклонской по делу о государственной измене.

