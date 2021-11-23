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Фото: ГУ МЧС по Астраханской области
Пожар произошел в двух жилых домах в Астрахани. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.
По информации ведомства, возгорание произошло на площади Шаумяна в доме 26 около 22:30 (21:30 по московскому времени). Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров.
"В 0:25 (23:25 понедельника по московскому времени. – Прим. ред.) ликвидация открытого горения", – заявил представитель ведомства в беседе с РИА Новости.
По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.
В данный момент тушение возгорания продолжается. В нем принимают участие 75 человек и 25 единиц техники.
Ранее возгорание случилось на первом этаже в доме 32, корпусе 8, на Волгоградском проспекте в Москве. Пожару был присвоен третий ранг сложности.
Из здания при помощи автолестниц удалось спасти 15 человек. При этом три человека пострадали в результате возгорания.
Из-за пожара перекрыли движение по улице Новоостаповской, а также по дублеру Волгоградского проспекта в сторону Третьего транспортного кольца.
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