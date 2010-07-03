На востоке Москвы найден школьник без сознания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Школьник без сознания был обнаружен на детской площадке на востоке Москвы. Его госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

Инцидент произошел накануне вечером. В полицию поступило сообщение, что на детской площадке лежит подросток без сознания. Позднее ученик 9 класса был госпитализирован в токсико-реанимационное отделение больницы с отравлением неустановленным веществом.

В настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Ранее пятеро человек отравились после распития неизвестной жидкости в Одинцове. Следственный комитет РФ по Московской области проводит проверку по факту случившегося.

В общежитии деревни Часцы полицейские обнаружили тела мужчин 1964 и 1963 годов рождения. Кроме того, из в больницу доставили с отравлением троих мужчин 1960, 1983 и 1993 годов рождения. Один из них скончался при оказании медицинской помощи.

