В московской школе произошла давка в гардеробе

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

В школе № 548 в Москве произошла давка после окончания уроков. Об этом РИА Новости сообщил директор учебного заведения Ефим Рачевский.

Как пояснил руководитель учреждения, инцидент произошел 22 октября около школьного гардероба. Причиной стало то, что новый охранник не открыл вторую дверь, что привело к столкновению потоков входящих и выходящих учеников.

По его словам, сотрудники школы оперативно разобрались в ситуации и открыли дополнительный выход. Никто из детей не пострадал, медицинская помощь не потребовалась, жалоб от родителей также не поступало.

Директор подчеркнул, что администрация уже приняла меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем: потоки детей развели, дежурство усилили, а охранника дополнительно проинструктировали.

В настоящее время в школе проводится служебная проверка, по результатам которой виновные будут привлечены к ответственности, отметил Рачевский.

