Бастрыкин затребовал доклад об избиении школьника в подмосковных Химках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования по факту избиения школьника в подмосковных Химках. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

По информации СМИ, 14-летнего подростка избили в школе. После этого несовершеннолетний был госпитализирован в больницу.

Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее в Чувашии взяли под стражу мужчину, который вывез двух подростков в безлюдное место и заставил их умываться зеленкой за кражу фруктов. После случившегося обвиняемый уехал из республики и был объявлен в розыск.

Еще один инцидент произошел в Новороссийске, где воспитательница детсада избила двухлетнюю девочку во время обеда. Причиной стал отказ есть кашу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.