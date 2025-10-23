Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске возросло до 9

Фото: телеграм-канал Baza

Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области увеличилось до 9. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

По информации губернатора, еще пять человек пострадали. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.



Текслер добавил, что данные по пропавшим без вести уточняются.

Также губернатор сообщил, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение на предприятии, сейчас ведется проливка. После чего спасатели приступят к разбору завалов.

Взрыв на предприятии в Копейске произошел вечером в среду, 22 октября. По информации СМИ, всего в момент инцидента в цехе работали свыше 20 человек.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщает, что причиной взрыва могло стать нарушение технологического процесса.