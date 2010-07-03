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Москва 24

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Происшествия

23 октября, 19:44

Арестован подозреваемый в убийстве двух человек в ТиНАО

происшествия суды

Фото: телеграм-канал Life Shot

Сотрудника хостела в ТиНАО Сергея Сазонова, подозреваемого в убийстве двух человек, заключили под стражу до 21 декабря 2019 года. Решение вынес Щербинский районный суд сообщает Агентство "Москва".

Сазонову предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, в том числе беременной женщины, а также в покушении на убийство.

По данным следствия, 22 октября, он в состоянии алкогольного опьянения беспричинно нанес ножевые ранения беременной супруге своего коллеги, а затем постояльцу. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.

Причиной конфликта стало то, что жильцы отказались дать мужчине деньги в долг. Еще четверых он ранил, когда те пытались остановить нападавшего. Им оказали медицинскую помощь.

Задержанный – ранее судимый уроженец Кургана 1993 года рождения. В Москве он был разнорабочим: на профильном сайте, предлагающем различные услуги, у него есть анкета, в которой мужчина предлагает за деньги вывезти мусор или провести земляные работы.

СК возбудил дело по факту убийства людей в ТиНАО

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее Москве 24 удалось связаться со знакомыми предполагаемого налетчика. С их слов, подозреваемый в убийстве провел свое детство в детском доме и "всю жизнь воровал", за что и получил первый срок в 2014-2015 годах.

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