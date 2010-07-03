В Петербурге задержали водителя маршрутки после столкновения с трамваем

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В Санкт-Петербурге задержали водителя маршрутки, врезавшейся в трамвай. В его отношении возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По факту ДТП, в котором пострадали 15 человек, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло вечером 20 октября на пересечении улицы Десантников с Петергофским шоссе. По предварительным данным, водитель маршрутки двигался на запрещающий сигнал светофора.

В результате столкновения маршрутка перевернулась. Пострадали 15 человек, в том числе двое детей – 9 и 14 лет. В больницах остаются семь человек.

Днем 23 октября в Санкт-Петербурге автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Пострадали восемь человек: пешеходы пребывают в состоянии легкой степени тяжести, водитель Renault – в тяжелом состоянии.