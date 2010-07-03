Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

17:57

В Петербурге задержали водителя маршрутки после столкновения с трамваем

происшествия ДТП

Фото: телеграм-канал РУ_ЧП

В Санкт-Петербурге задержали водителя маршрутки, врезавшейся в трамвай. В его отношении возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По факту ДТП, в котором пострадали 15 человек, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло вечером 20 октября на пересечении улицы Десантников с Петергофским шоссе. По предварительным данным, водитель маршрутки двигался на запрещающий сигнал светофора.

В результате столкновения маршрутка перевернулась. Пострадали 15 человек, в том числе двое детей – 9 и 14 лет. В больницах остаются семь человек.

Днем 23 октября в Санкт-Петербурге автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Пострадали восемь человек: пешеходы пребывают в состоянии легкой степени тяжести, водитель Renault – в тяжелом состоянии.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика