Более 10 человек пострадали при столкновении маршрутки с трамваем в Петербурге

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Маршрутка столкнулась с трамваем в Красносельском районе Петербурга.

Как сообщает РИА Новости, ДТП произошло около 18:00 на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе. В ГУ МЧС уточнили, что пострадали 16 человек. Среди них трое детей 9, 14 и 14 лет, они осмотрены на месте врачами скорой помощи.

15 человек госпитализированы. На месте работают полицейские и спасатели, устанавливаются обстоятельства аварии.

В Москве на Фрунзенской набережной перевернулся каршеринговый автомобиль. Пострадал один человек. На место приехали полицейские, пожарные, спасатели и медики.