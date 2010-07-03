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Происшествия

21:37

В МВД сообщили подробности ДТП с "пьяным" мальчиком под Кировом

происшествия

Фото: Первый городской канал в Кирове

Сотрудник полиции, насмерть сбивший шестилетнего мальчика в Кировской области, был трезв и пытался оказать ребенку медицинскую помощь. Об этом РБК заявил начальник отдела информации и общественных связей регионального управления МВД Сергей Баранцев.

Он опроверг информацию СМИ, который, сославшись на неназванного очевидца, сообщил, что офицер МВД якобы обвинял "умирающего на его глазах мальчика" в том, что тот помял капот его машины, а затем пнул ребенка ногой.

Также в МВД сообщили, что в день ДТП их сотрудник был в отпуске. Вместе с семьей он ехал по второстепенной дороги под горку, и деревья закрывали полицейскому обзор.

"На него выехал мальчик, который, к сожалению, погиб, ударился о машину", – отметил Баранцев.

Полицейский продолжает работать в МВД. В ведомстве заявили, что привлечь его к ответственности можно только по результатам уголовного дела.

Инцидент произошел в июле. После аварии судмедэксперты обнаружили в крови ребенка 0,51 промилле этанола.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин передал дело в центральный аппарат ведомства и поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы.

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