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Число пострадавших в ДТП в Санкт-Петербурге выросло до восьми человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.

"В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе семеро пешеходов. Они в состоянии легкой степени тяжести, водитель Renault – в тяжелом состоянии", – сообщили в ведомстве.

Днем 23 октября в Санкт-Петербурге автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешеходов.

Volkswagen Polo врезался в Renault Kaptur, который от удара перевернулся. Обе машины после столкновения сначала оказались на пешеходном переходе. В этот момент по нему переходили дорогу люди на зеленый свет. Затем Volkswagen выехал на тротуар. Сам виновник ДТП получил травмы. Никто не погиб.

На месте работали спасатели: им пришлось деблокировать женщину-водителя Renault из перевернутого автомобиля. Также ГИБДД проводит проверку по факту происшествия.

