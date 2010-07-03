Задержан подозреваемый в нападении на McDonalds в Северном Медведкове

В Подмосковье задержали подозреваемого в разбойном нападении на ресторан McDonald’s в Северном Медведкове, сообщает Агентство "Москва"

Нападение произошло на улице Широкой. Как заявил представитель заведения в полиции, нападавший забрал деньги, угрожая предметами похожими на пистолеты.

Подозреваемым оказался ранее судимый 36-летний приезжий. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

На видео, опубликованном полицией, задержанный заявил, что оружия при нем не было, а McDonald’s он "вообще не любит".

Ранее пассажир автобуса в Санкт-Петербурге отказался оплатить проезд и распылил газ в лицо кондуктору. После нападения неизвестный скрылся, а кондуктор обратился к медикам.