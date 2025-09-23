ТАСС: задержан владелец "Облкоммунэнерго" Бобров

Фото: ТАСС/URA.RU/Размик Закарян

Владелец "Облкоммунэнерго" Алексей Бобров задержан и доставлен в Екатеринбург, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Кроме того, в Москве провели обыски по местам жительства и офисов бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и АО "ОТСК". Кроме Боброва, была задержана "соратница энергетических олигархов" Татьяна Черных. В настоящий момент с ними проводятся следственные действия.

Ранее Генпрокуратура России потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, подконтрольных живущим в Австрии бизнесменам. Ответчиками по иску выступают 14 человек и 20 компаний, в их числе – Бобров и бизнесмен Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, экс-министр области по госимуществу Алексей Пьянков и другие.

Кроме того, суд попросили обратить в доход государства акции АО "Облкоммунэнерго", зарегистрированные на АО "СУНЭКО", и акции АО "СУНЭКО", зарегистрированные на ООО "Корпорация СТС". В качестве обеспечительных мер ведомство требовало наложить арест на их активы.

