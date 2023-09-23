ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области

Фото: телеграм-канал SHOT

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекино. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

По его информации, никто не пострадал. Пробита кровля производственного цеха одного из промышленных предприятий.

Оперативные и аварийные службы работают на месте происшествия, уточнил он.

Ранее под обстрел украинских военных попал хутор Валковский Белгородской области. Информации о пострадавших не поступало.

До этого ВСУ атаковали село Новая Таволжанка в Белгородской области. Один из снарядов попал на территорию одного из предприятий.

ВС РФ за неделю нанесли 12 ударов по военным объектам ВСУ