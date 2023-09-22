ВСУ обстреляли хутор Валковский Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Под обстрел со стороны ВСУ попал хутор Валковский Белгородской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Пострадавших нет. Осколками снаряда выбиты окна в одном частном домовладении, а также повреждена крыша сарая", – написал он.

Гладков уточнил, что оперативные службы работают на месте происшествия, продолжается подворовой обход территории.

21 сентября под обстрел украинской армии попало село Вязовое Краснояружского района. Среди мирного населения пострадавших нет, уточнил он. Однако снаряд попал в частный жилой дом, там выбиты окна, повреждены фасад и крыша.

В результате атаки также повредились линии газо- и электроснабжения. Помимо этого, частичные отключения есть в населенных пунктах Репяховка и Вязовое.

Шестилетний ребенок погиб в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ