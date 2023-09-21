Село Новая Таволжанка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские вооруженные формирования обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Однако один из снарядом попал на территорию одного из предприятий.

"Осколками снарядов посекло один автомобиль. Подворовой обход территории продолжается", – написал Гладков.

21 сентября под обстрел украинской армии попало село Вязовое Краснояружского района. Среди мирного населения пострадавших нет, уточнил он. Однако снаряд попал в частный жилой дом, там выбиты окна, повреждены фасад и крыша.

В результате атаки также повредились линии газо- и электроснабжения. Помимо этого, частичные отключения есть в населенных пунктах Репяховка и Вязовое.

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