21 сентября, 16:51Происшествия
Село Новая Таволжанка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Украинские вооруженные формирования обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал в своем телеграм-канале.
По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Однако один из снарядом попал на территорию одного из предприятий.
"Осколками снарядов посекло один автомобиль. Подворовой обход территории продолжается", – написал Гладков.
21 сентября под обстрел украинской армии попало село Вязовое Краснояружского района. Среди мирного населения пострадавших нет, уточнил он. Однако снаряд попал в частный жилой дом, там выбиты окна, повреждены фасад и крыша.
В результате атаки также повредились линии газо- и электроснабжения. Помимо этого, частичные отключения есть в населенных пунктах Репяховка и Вязовое.
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