Детский магазин снял с продажи фигурки Бен Ладена

Фото: телеграм-канал Hue

Детский магазин в Ставрополе, где покупатели обнаружили игрушечные фигуры лидера "Аль-Каиды" (организация признана в РФ террористической и запрещена) Осамы Бен Ладена, снял товар с продажи.

"Фигурки сняты с продажи", – сообщили "Интерфаксу" в администрации магазина. На вопрос журналистов, связано ли это с возмущением местных жителей, представители торговой организации не ответили.

Ранее фотографии с куклами появились в социальных сетях. Посетители магазина указали в комментариях, что фигурка с автоматом и флагом стоит около двух тысяч рублей.

Осама бен Ладен был ликвидирован в результате ночной операции 2 мая 2011 года в пакистанском городе Аботтабад спецназом ВМС США. В 1988 году он основал организацию "Аль-Каида", военную транснациональную сеть, основной целью которой была помощь арабам, воевавшим в Афганистане против СССР.

Бен Ладен подозревается в нескольких крупных терактах, среди которых взрыв во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке 26 февраля 1993 года, взрыв автомобиля в Эр-Рияде 13 ноября 1995 года, взрыв грузовика около казарм ВВС США в Дахране (Саудовская Аравия) в июне 1996 года, взрывы около посольств США в Найроби (Кения) и Дар-эс-Саламе (Танзания) 7 августа 1998 года.

