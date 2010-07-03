Детский магазин снял с продажи фигурки Бен Ладена

Детский магазин в Ставрополе, где покупатели обнаружили игрушечные фигуры лидера "Аль-Каиды" (организация признана в РФ террористической и запрещена) Осамы Бен Ладена, снял товар с продажи.
"Фигурки сняты с продажи", – сообщили "Интерфаксу" в администрации магазина. На вопрос журналистов, связано ли это с возмущением местных жителей, представители торговой организации не ответили.
Ранее фотографии с куклами появились в социальных сетях. Посетители магазина указали в комментариях, что фигурка с автоматом и флагом стоит около двух тысяч рублей.
Осама бен Ладен был ликвидирован в результате ночной операции 2 мая 2011 года в пакистанском городе Аботтабад спецназом ВМС США. В 1988 году он основал организацию "Аль-Каида", военную транснациональную сеть, основной целью которой была помощь арабам, воевавшим в Афганистане против СССР.
Бен Ладен подозревается в нескольких крупных терактах, среди которых взрыв во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке 26 февраля 1993 года, взрыв автомобиля в Эр-Рияде 13 ноября 1995 года, взрыв грузовика около казарм ВВС США в Дахране (Саудовская Аравия) в июне 1996 года, взрывы около посольств США в Найроби (Кения) и Дар-эс-Саламе (Танзания) 7 августа 1998 года.
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