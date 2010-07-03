Трамп заявил о ликвидации сына бен Ладена

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Ликвидирован сын уничтоженного в 2011 году главаря группировки запрещенной в РФ террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Дональда Трампа, распространенное пресс-службой Белого дома.

Уточняется, что Хамза бен Ладен убит в результате контртеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана.

В марте США объявили награду за информацию о Хамзе бен Ладене. Американские власти обещали заплатить за сведения один миллион долларов.

Глава бюро дипломатической безопасности госдепартамента Майкл Эванофф заявил, что Хамза бен Ладен "представляет серьезный риск национальной безопасности граждан США".

Хамза бен Ладен вступил в ряды "Аль-Каиды" в 2015 году. Он выступал с призывами к атакам в столицах западных стран и "мести против США и американцев".

В 2017 году Вашингтон ввел против сына Усамы бен Ладена санкции. Его активы на территории США были заморожены. Кроме того, был введен запрет на все виды сделок с ним.