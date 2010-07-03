США заплатят миллион долларов за информацию о сыне Усамы бен Ладена

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США объявили награду за информацию о Хамзе бен Ладене – сыне основателя террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена. Американские власти заплатят за сведения о нем один миллион долларов.

Глава бюро дипломатической безопасности госдепартамента Майкл Эванофф заявил, что Хамза бен Ладен "представляет серьезный риск национальной безопасности граждан США". По данным американский властей, он вступил в ряды "Аль-Каиды" в 2015 году. Хамза бен Ладен выступает с призывами к атакам в столицах западных стран и "мести против США и американцев".

В 2017 году Вашингтон ввел против сына Усамы бен Ладена санкции. Всего его активы на территории США были заморожены. Кроме того, был введен запрет на все виды сделок с ним, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Усама бен Ладен основал "Аль-Каиду" в 1988 году. Террористическая организация стоит за взрывами посольств США в Африке в 1988 году и терактами 11 сентября 2001 года. Усама бен Ладен был ликвидирован 2 мая 2011 года в собственном убежище в пакистанском Абботтабаде.

