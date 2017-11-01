ЦРУ опубликовало дневники Усамы бен Ладена

Фото: ТАСС/DPA/Olivier Douliery

Опубликован дневник главаря запрещенной на территории РФ террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена, ликвидированного в 2011 году в Пакистане. Записи, представленные на сайте ЦРУ, сделаны от руки на арабском языке незадолго до гибели.

Также ведомство обнародовало 470 тысяч документов, полученных при операции по ликвидации "террориста №1" в городе Абботтабад. Это текстовые файлы, аудио и видео, а также системные файлы программного обеспечения, сообщает РИА Новости.

В ЦРУ отметили, что неопубликованными остались только те документы, обнародование которых может создать угрозу национальной безопасности, а также материалы, охраняемые авторским правом, порнография, вредоносное ПО, и пустые или поврежденные файлы.

Бен Ладен был уничтожен 2 мая 2011 года в результате секретной военной операции американского спецназа. В пакистанском городе Абботабад он прятался на протяжении нескольких лет. Тело террориста захоронили в море.

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