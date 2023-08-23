Двое рабочих погибли при попадании в контейнер с зерном в Красноярском крае

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Двое рабочих во время починки сушильного комплекса в Назаровском районе Красноярского края попали внутрь контейнера с зерном и погибли от недостатка воздуха, пишет РИА Новости со ссылкой на местную прокуратуру.

По информации ведомства, ЧП произошло в ночь на 23 августа в селе Красная Поляна. Аппаратчик обработки зерна и его помощник осуществляли работы по обслуживанию сушильного комплекса в агрокомплексе.

Они захотели самостоятельно устранить засор при работающем оборудовании. Прокуратура организовала проверку охраны труда на сельхозпредприятии. По ее итогам будет дана оценка соблюдению трудового законодательства.

Ранее сообщалось, что в поселке Горный в Саратовской области 39-летний главный инженер вместе с двумя слесарями аварийно-восстановительных работ 45 и 67 лет умерли в ходе мероприятий по восстановлению запорной арматуры в приемном колодце на канализационно-насосной станции. Было возбуждено уголовное дело.