Родственники подозреваемой в убийстве Дугиной рассказали о ее возможных мотивах

Фото: ФСБ РФ

Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной, могла согласиться на слежку за девушкой из-за проблем со старшим сыном. Об этом рассказали родственники Вовк, сообщает RT.

Двоюродная сестра и отец Вовк выразили мнение, что женщину могли шантажировать. По их словам, в начале спецоперации ее сына Данила насильно забрали служить.

"Наталья тогда очень долго и сильно плакала. Долго искала сына", – поделилась двоюродная сестра Вовк Оксана Сошенко.

Семья подозреваемой в убийстве Дугиной предполагает, что Вовк заплатили только за слежку за девушкой, а подрыв автомобиля осуществил кто-то другой.

В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина, взорвался во время движения. Трагедия произошла на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве. Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства.

В ФСБ России заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк. После совершения преступления, исполнительница убийства скрылась с дочерью в Эстонии.

