Родственники подозреваемой в убийстве Дугиной рассказали о ее возможных мотивах

15:58
Фото: ФСБ РФ
Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной, могла согласиться на слежку за девушкой из-за проблем со старшим сыном. Об этом рассказали родственники Вовк, сообщает RT.
Двоюродная сестра и отец Вовк выразили мнение, что женщину могли шантажировать. По их словам, в начале спецоперации ее сына Данила насильно забрали служить.
"Наталья тогда очень долго и сильно плакала. Долго искала сына", – поделилась двоюродная сестра Вовк Оксана Сошенко.
Семья подозреваемой в убийстве Дугиной предполагает, что Вовк заплатили только за слежку за девушкой, а подрыв автомобиля осуществил кто-то другой.
В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина, взорвался во время движения. Трагедия произошла на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.
Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве. Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства.
В ФСБ России заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк. После совершения преступления, исполнительница убийства скрылась с дочерью в Эстонии.
Убийство Дарьи Дугиной подготовили украинские спецслужбы – ФСБ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: