Сердечный приступ мог стать причиной ДТП под Ульяновском

Фото: ТАСС/МЧС России

Сердечный приступ у водителя грузового автомобиля мог стать причиной аварии под Ульяновском, где погибли 16 человек, сообщил РИА Новости глава региона Алексей Русских.

"По некоторым данным, есть информация, что у водителя фуры, которая врезалась, случился сердечный приступ, и когда он совершал это ДТП, он уже не был живым. Информация проверяется, но предварительные данные такие", – отметил губернатор.

Кроме того, Русских дал поручение министерству транспорта по региону и Госавтоинспекции организовать месячник, в рамках которого будет проведена проверка состояния здоровья водителей фур и базовых требований к таким ТС.

Также глава региона выразил соболезнования семьям погибших.

ДТП произошло в воскресенье, 21 августа. По информации правоохранителей, микроавтобус ждал своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги перед грузовиком. Сзади следовал также грузовик, водитель которого не затормозил и врезался в микроавтобус. При этом последний оказался зажатым между двумя грузовыми машинами.

В результате 16 человек погибли и еще трое пострадали, они были госпитализированы в тяжелом состоянии.

По факту аварии возбудил уголовное дело Следственный комитет РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение передать дело о ДТП в центральный аппарат.

